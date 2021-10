Boxe : Fury conserve son titre WBC en battant Wilder pour la deuxième fois

Tyson Fury a conservé sa ceinture WBC des poids lourds, en battant pour la deuxième fois d'affilée Deontay Wilder, par KO au 11e round, au terme d'un affrontement dantesque qui restera dans les annales de la boxe, ce samedi à la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Le Britannique de 33 ans, toujours invaincu en 32 combats, dont un nul concédé en décembre 2018 contre l'Américain qu'il avait ensuite battu en février 2020, a été une nouvelle fois dominant pour leur troisième affrontement.

Il est toutefois lui aussi tombé deux fois au sol, mais s'est toujours relevé.

Au final, bien que n'ayant jamais été aussi lourd sur un ring (125,6 kg, soit 17,7 kg de plus que Wilder et ses 107,9 kg), instillant le doute sur son état de forme la veille lors de la pesée, Fury a fait étalage d'une boxe flamboyante et rudement efficace.

Fury peut désormais se tourner vers une potentielle unification des titres face à l'Ukrainien Oleksandr Usyk, qui a créé une énorme surprise le mois dernier en battant par décision unanime Anthony Joshua, pour s'emparer des ceintures WBA, WBO et IBF.