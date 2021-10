Espagne-France (1-2) : les Bleus décrochent leur première Ligue des nations

L'équipe de France a remporté sa première Ligue des nations en s'imposant face à l'Espagne (2-1), dimanche en finale à Milan.

Renversants ou à réaction, c’est au choix. Les hommes de Didier Deschamps ont donc dû attendre d’être dos au mur pour «se réveiller» et renverser une situation dans laquelle ils étaient bien mal embarqués. Et pourtant, c’est à la suite d’une occasion franche, qu’ils ont été cueilli à froid.

Aurélien Tchouaméni, titularisé en l'absence d'Adrien Rabiot (positif au covid-19), a amorcé une offensive depuis le camp français en s'appuyant sur Pogba, Kylian Mbappé et Karim Benzema ont combiné jusqu'à Theo Hernandez dont la reprise a fait vibrer la barre transversale espagnole (64e). Mais dans la foulée, la «Roja» a lancé un contre assassin qui a vu Mikel Oyarzabal se jouer de Dayot Upamecano avant de tromper Hugo Lloris (64e, 0-1).

Benzema, première !

Alors qu’on s’attendait à les voir sonné, les champions du monde partaient rapidement à l’assaut des buts espagnols et sur une merveille d’enroulé, Karim Benzema égalisait (66e, 1-1). Son sixième but e bleu depuis son retour surprise en juin.

Et comme face aux Diables rouges, le deuxième but a été signé Kylian Mbappé ! L'attaquant du PSG a bénéficié d'une passe de Theo Hernandez pour tromper Unai Simon d'un crochet avant de faire trembler les filets (80e, 2-1). Son but aurait pu être refusé pour hors-jeu mais Eric Garcia, le défenseur espagnol, a touché le ballon.

A treize mois de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre 2022), l’équipe de France garnit un peu plus son armoire à trophées en prenant la succession du Portugal de Cristiano Ronaldo, sacré en 2019. Karim Benzema décroche son tout premier titre avec les Bleus, tout comme d’autres (Théo Hernandez, Jules Koundé…). Mais surtout, les Bleus marquent les esprits malgré les ruines encore fumantes de l'Euro raté cet été.

«Sur un plan collectif et sur un plan personnel, j'avais vraiment envie de gagner un trophée avec l'équipe de France, aujourd'hui c'est fait, s’est réjoui la star du Real Madrid. C'était un match difficile contre une très bonne équipe. On a montré une force de caractère, parce que cette équipe est très très forte, elle ne lâche jamais rien et aujourd'hui on l'a encore prouvé. C'est le signe des grandes équipes, ne pas paniquer, patienter et attendre le bon moment. On n'a pas baissé les bras jusqu'à la fin du match, et on a réussi à mettre ces deux buts. Je vais profiter de ce trophée, et petit à petit on va se qualifier pour la Coupe du monde et aller la chercher !»