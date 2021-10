Espagne : Une équipe utilise Tinder pour recruter des joueuses

Tous les moyens sont bons pour recruter des joueuses. Même utiliser des sites de rencontres. C’est la solution qu’a trouvé le club de Touro en Espagne qui est passé par Tinder pour renforcer son équipe féminine.

Avant le début de la saison, l’effectif comptait à peine une dizaine de joueuses. Un nombre insuffisant qui a poussé l’équipe à passer une première annonce sur les réseaux sociaux pour tenter d’attirer de nouvelles recrues. En vain.

Certaines membres de l’équipe ont alors eu l’idée d’ouvrir un compte sur le célèbre de site de rencontres, qui permet de mettre en contact des personnes dans un rayon proche. Et une fois le profil créé, elles ont posté un message accompagné d’une photo de l’équipe. «Bonjour ! Nous sommes SD Touro et nous recherchons des filles qui veulent venir jouer avec nous la saison prochaine. A 20 minutes de Santiago… Si vous êtes intéressé, mettez un j’aime.»

Um 10 de 10 a campanha do SD Touro Feminino para procurar jogadoras para esta tempada no Tinder pic.twitter.com/cTKrH8tRji — elena penurias (@pelenukkk) September 30, 2021

Et la méthode a parfaitement fonctionné. En plus d’avoir eu plus de 70 «matchs», l’équipe est parvenue à attirer des joueuses. «Au total, nous avons recruté environ six nouveaux joueuses», a indiqué l’une des membres de Touro Lara Mera, dans des propos relayés par Mundo Deportivo. Et si elles sont désormais assez pour jouer, elles cherchent encore quelques renforts pour pallier d’éventuelles blessures.

Pour les personnes intéressées, il suffit de les contacter via leur compte Instagram (@sdtourofemenino) ou bien évidemment de mettre un «j’aime» sur Tinder. Cette manière de recruter pourrait en tout cas donner des idées à d’autres clubs.