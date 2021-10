Quel joueur détient le record de sélections ?

Cristiano Ronaldo est entré un peu plus dans l’histoire du football. Un mois après avoir battu le record du nombre de buts en sélections, l’attaquant, qui compte 112 réalisations sous le maillot du Portugal, est devenu, samedi face au Qatar, le recordman européen du nombre de sélections avec 181 capes. Il n’est plus qu’à 14 longueurs de Soh Chin Ann, recordman du monde en la matière.

Ce n’est pas le joueur le plus connu. Mais l’ancien défenseur malaisien est celui qui compte le plus de sélections avec son équipe nationale. Soh Chin Ann a porté à 195 reprises le maillot de la Malaisie, selon la Fifa, entre ses débuts en 1969 et la fin de sa carrière en 1984.

Aujourd’hui âgé de 71 ans, il devance Bader Al-Mutawa sélectionné à 186 reprises avec le Koweït. L’Égyptien Ahmed Hassan complète le podium avec 184 sélections devant Ahmed Moubarak, qui totalise 182 capes avec Oman.

Cristiano Ronaldo pointe désormais à la 5e place de ce classement. Mais le quintuple Ballon d’or pourrait être amené à battre à nouveau ce record d’ici la Coupe du monde au Qatar dans un an et entré davantage dans la légende du ballon rond.

Provavelmente vamos incluir ‘ @Cristiano Ronaldo ’ na lista de sinónimos de Recorde no Dicionário: nenhum jogador europeu tem tantos jogos pela seleção como o nosso capitão! pic.twitter.com/pqyAb6QN0D — Portugal (@selecaoportugal) October 9, 2021

Le top 5 des joueurs avec le plus de sélections

1. Soh Chin Ann (Malaisie) : 195 sélections

2. Bader Al-Mutawa (Koweït) : 186 sélections

3. Ahmed Hassan (Égypte) : 184 sélections

4. Ahmed Moubarak (Oman) : 182 sélections

5. Cristiano Ronaldo (Portugal) : 181 sélections