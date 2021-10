Boxe : Usyk, Whyte, Joshua, Yoka… Qui peut battre Tyson Fury ?

En battant Deontay Wilder une nouvelle fois, Tyson Fury a confirmé son invincibilité dans la catégorie reine de la boxe. S’il a encore de nombreux adversaires potentiels, on se demande qui pourra le battre…

Dillian Whyte

Agé de 33 ans, Dillian Whyte est le challenger officiel de Tyson Fury. Détenteur de la ceinture WBC intérimaire des poids lourds, l’Anglais devrait affronter le «Gypsy king» en début d’année 2022 (février ?). A condition qu'il batte Otto Wallin le 30 octobre. Boxeur pro depuis 2011, il compte 28 victoires (19 par KO) et 2 défaites (contre Anthony Joshua et Alexander Povtekin). «The Body Snatcher» devrait permettre à Tyson Fury de combattre à domicile, en Grande-Bretagne. Et pourquoi pas à Manchester United chez lui ? S’il n’est pas forcément connu pour être le plus fantastique, le Britannique reste un excellent combattant et la perspective de mettre fin à l’invincibilité de Fury devrait le motiver lui qui a toujours réclamer des «gros» combats.

Oleksandr Usyk

Nouveau champion du monde WBA, IBF, WBO des poids lourds depuis sa victoire contre Anthony Joshua, Oleksandr Usyk pourrait affronter Tyson Fury en 2022 s'il bat de nouveau Anthony Joshua (ou match nul) lors de la revanche, et si, de son côté, le Britannique bat Dillian Whyte. L’Ukrainien de 34 ans, champion incontesté des lourds-légers (19 victoires dont 13 par KO), est passé chez les lourds et, en 3 combats, et parvenu à faire aussi bien qu’Evander Holyfield. Mais sera-t-il capable de battre le «Gypsy King» ? Il en aura la possibilité. Contre Joshua, Usyk a montré une nouvelle palette de son talent et pourrait être celui qui viendra à bout de Fury. Par la fatigue ou même par KO. Tout est possible avec l’Ukrainien.

Anthony Joshua

Alors que tout le monde ne parlait que d’un affrontement 100% britannique entre Anthony Joshua et Tyson Fury pour l’unification des titres mondiaux de la catégorie des poids lourds, la défaite contre Oleksandr Usyk a mis entre parenthèses ce combat. Il faudra attendre qu’il récupère (peut-être) ses titres contre l’Ukrainien avant de l’envisager de nouveau. A moins que ce combat prestigieux, qui ferait tout de même sensation en Angleterre et sur la planète boxe, n’ait quand même lieu. Et si «AJ», qui compte déjà deux défaites, se présentait sans pression face au Gypsy King et s’offrait son invincibilité pour se relancer ?

Joe Joyce

S’il est connu pour avoir perdu en finale des JO de Rio en 2016 contre Tony Yoka (depuis remis en question), Joe Joyce est celui qui grimpe chez les lourds. Avec 13 victoires en autant de combats dont 12 KO, il a fait forte impression lors de ces deux derniers succès contre Daniel Dubois et Carlos Takam. Il pourrait prochainement devenir le challenger officiel d’Oleksandr Usyk et pourquoi pas ensuite affronter Tyson Fury pour un combat entre deux styles complètement différents.

Tony Yoka

Et si la surprise venait de France ? Si beaucoup se moquent de ses combats, Tony Yoka est pourtant aux portes du gratin mondial. Le champion olympique 2016 (11 victoires en autant de combats) n’a jamais caché son envie d’affronter les plus grands pour prouver qu’il a le talent pour les titres. Si certains pensent qu’il est encore loin des Fury, Wilder, etc, Tony Yoka peut au contraire véritablement être l’un des patrons de la catégorie reine. Et pourquoi pas créer la surprise en 2022 ?

Francis Ngannou ou Ciryl Gane

Et si aucun boxeur ne parvient à battre Tyson Fury, il faudra alors peut-être se tourner vers deux patrons du MMA et de l’UFC qui rêvent ensuite de se mettre à la boxe : Francis Ngannou et Ciryl Gane. Les deux combattants, qui doivent s’affronter le 22 janvier prochain pour le titre suprême des poids lourds, pourraient ensuite arrêter le MMA et se lancer sur les rings. Avec la possibilité de venir titiller le Gypsy king ? Et pourquoi pas ?

