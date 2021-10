Equipe de France : Les Bleus qualifiés pour la Coupe du monde au Qatar si…

Après la parenthèse enchantée de la Ligue des nations, les Bleus vont se retrouver au mois de novembre. Avec l’objectif de décrocher leur qualification pour la Coupe du monde au Qatar, où ils tenteront de défendre leur titre conquis en Russie en 2018.

A deux journées de la fin, et malgré une campagne mitigée avec trois victoires pour autant de matchs nuls, l’équipe de France occupe la tête de son groupe avec 12 points. Elle devance l’Ukraine (8 points) et la Bosnie-Herzégovine (6 points), qui a néanmoins un match en moins. Et les hommes de Didier Deschamps ont leur destin entre les mains pour valider leur billet.

Ils n’ont besoin que d’une victoire lors de leurs deux derniers matchs, contre le Kazakhstan (13 novembre) ou en Finlande (16 novembre), pour s’assurer la première place de leur poule et entériner leur qualification.

En cas succès au cours de l’une des deux rencontres, les Tricolores compteraient 15 points et ne pourront plus être dépassés ni par l’Ukraine, dont le total ne pourra pas dépasser 14 points, ni par la Bosnie, qui pourrait avoir 15 points comme la France mais qui a une moins bonne différence de buts, et ni par la Finlande, qui n’aura que 13 points si elle remporte ses trois derniers matchs, alors que le Kazakhstan, bon dernier avec 3 points, est déjà éliminé.

Et les deux plus sérieux concurrents des coéquipiers d’Hugo Lloris que sont les Ukrainiens et les Bosniens doivent encore s’affronter à deux reprises. Des confrontations qui pourrait faire les affaires des Bleus et leur faciliter un peu plus la tâche. Même si elle est déjà loin d’être compliquée.