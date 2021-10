Newcastle : Zinedine Zidane futur entraîneur ?

Newcastle se prépare à une révolution. Racheté, en fin de semaine dernière, par le fonds souverain d’Arabie Saoudite, le club anglais devrait connaître de profonds changements au sein de son effectif, mais aussi au poste d’entraîneur, où les nouveaux propriétaires ont fait de Zinedine Zidane l'une de leurs priorités.

Steve Bruce est toujours l’entraîneur des Magpies. Mais sûrement plus pour très longtemps. Les nouveaux dirigeants de la formation anglaise, actuellement avant-dernière de Premier League, ont de grandes ambitions et des moyens colossaux pour faire de Newcastle l’un des plus grands clubs d’Europe dans un futur proche. Et avant de se montrer actif et de se renforcer lors du prochain mercato d’hiver, ils vont s’atteler à trouver un nouveau coach. Et parmi les candidats potentiels, Zidane figure tout en haut de leur liste.

Libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, l’ancien meneur de jeu des Bleus profite actuellement de son temps libre et fait rêver les riches propriétaires saoudiens. Ces derniers seraient même déjà passés à l’action et l’auraient approché pour prendre la succession de Bruce, d’après le Daily Mail. Mais, toujours autant désireux de prendre en main l’équipe de France, Zinedine Zidane aurait poliment décliné ces avances.

Pour trouver son nouvel entraîneur, Newcastle se serait alors tourné vers l’Italie, où Antonio Conte, également libre après son passage à l’Inter Milan, serait l’une des priorités pour s’installer sur le banc des Magpies. Tout comme le Portugais Paulo Fonseca, lui aussi actuellement sans club après deux saisons à la tête de l’AS Roma. Le nom de Lucien Favre circule aussi. Preuve que les heures de Steve Bruce sont plus que jamais comptées…