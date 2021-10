Boxe : le prochain combat de Tyson Fury à Old Trafford ?

Vainqueur de Deontay Wilder, Tyson Fury va désormais se reposer un peu avant de préparer son prochain combat de boxe qui pourrait se faire dans l’antre de Manchester United.

Après avoir remporté la trilogie contre l’Américain et conforté sa ceinture WBC des poids lourds, le «Gypsy King» pense déjà à la suite de sa carrière. S’il a bien profité de la nuit à Las Vegas pour célébrer son triomphe, il envisage de remonter rapidement sur le ring.

Et après trois ans à combattre aux Etats-Unis, Tyson Fury, qui devrait rencontrer son challenger officiel Dillian Whyte, veut se battre en Angleterre. Et plus particulièrement à Old Trafford, le stade Manchester United. «Cela a toujours été un de mes rêves de combattre à Old Trafford, a confié au Sun le Britannique, originaire de Manchester et fan des Red Devils. Le dernier combat là-bas était Eubank contre Benn en 1993 et c’était énorme.»

En cas de succès contre Dillian Whyte – le combat pourrait avoir lieu en février 2022 -, Tyson Fury pourrait ensuite affronter le vainqueur de la revanche entre Oleksandr Usyk et Anthony Joshua pour l’unification des ceintures poids lourds.

