Tour de France 2022 : ce que l’on sait déjà du parcours

L’attente touche à sa fin. Le parcours du Tour de France 2022 sera dévoilé ce jeudi, au Palais des Congrès (Paris), par Christian Prudhomme. Voici que l’on sait déjà sur le tracé.

Avec un an de retard, en raison du report l’Euro de football causé par la pandémie de Coronavirus, le Grand Départ de cette 109e édition sera donné au Danemark. Et une fois n’est pas coutume, le peloton s’élancera un vendredi (1er juillet), et non un samedi. La 1ère étape sera un contre-la-montre individuel de 13 kilomètres dans les rues de la capitale Copenhague.

La suivante entre Roskilde et Nyborg, longue de 199 kilomètres, risque de se jouer au sprint. Mais les coureurs, qui longeront la côte ouest du pays dans le final, devront se méfier des coups de bordures. La 3e étape partira, elle, de Vejle pour 182 kilomètres jusqu’à Sonderborg, où une nouvelle arrivée au sprint est attendue.

Après ces trois premiers jours en terres danoises, le peloton débarquera en France le lundi et bénéficiera d’une première journée de repos pour récupérer du voyage. Elle devrait se tenir aux alentours de Lille, laissant présager une ou deux étapes dans le Nord notamment sur les pavés de Paris-Roubaix. Mais il faudra attendre la divulgation du parcours complet pour en être certain. Une chose est sûre, l’arrivée aura lieu le dimanche 24 juillet sur l’avenue des Champs-Elysées.

Tour de France 2022

Vendredi 1er juillet : 1ère étape de 13 kilomètres à Copenhague (contre-la-montre individuel)



Samedi 2 juillet : 2e étape de 199 kilomètres entre Roskilde et Nyborg



Dimanche 3 juillet : 3e étape de 182 kilomètres en Vejle et Sonderborg



Lundi 4 juillet : Journée de repos



Dimanche 24 juillet : Arrivée sur les Champs-Elysées