Vidéo : les coulisses de la victoire de la France contre l'Espagne

Au lendemain de la victoire de l’équipe de France en Ligue des nations, la FFF a publié lundi le film de la finale contre l’Espagne.

Ce sont toujours des images que les fans aiment voir. Après le triomphe contre les Espagnols (2-1), la Fédération française de football a diffusé les coulisses afin d’en savoir un peu plus sur la préparation et la mobilisation des Bleus dans ce grand rendez-vous.

On aperçoit notamment Didier Deschamps prodiguer ses conseils techniques et psychologiques. «Ça va être un combat. On peut être en souffrance. Souffrez ensemble les gars», leur lance le sélectionneur.

A la pause, à 0-0, les Bleus font grise mine. Le technicien tricolore recadre un peu tout le monde. «Calme, calme ! On peut leur faire mal, on va leur faire mal, mais pas comme ça. On fait les efforts, on quadrille. (...) C’était un combat, c’est dur, mais on ne lâche pas. Il y aura des efforts à faire, on doit leur faire plus mal», appuie DD.

C’est à ce moment que Paul Pogba décide de prendre la parole. «Il faut être agressifs, ça commence devant, tout le monde, devant et après derrière, explique le milieu de Manchester United. Oui on va courir, c’est des joueurs de qualité, mais nous aussi on a de la qualité. Quand on a le ballon, il faut le garder. On le garde et on va leur faire mal. On y va agressif en deuxième mi-temps, on fait un vrai pressing.» Un discours comme en a souvent l’habitude celui qui est toujours impressionnant lorsqu’il porte le maillot de l’équipe de France.

Après le retournement de situation, les Bleus, vainqueurs d’un nouveau titre, avaient évidemment le sourire. «T’es un monstre frérot», lance Hugo Lloris à Karim Benzema. «C’est fabuleux, il y a eu des émotions, un beau scénario, de la qualité technique… Et quel état d’esprit, quel caractère !», a conclu Didier Deschamps.