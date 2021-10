Kylian Mbappé : l’attaquant va sortir sa propre bande dessinée

Un nouveau terrain de jeu pour Kylian Mbappé. A bientôt 23 ans, l’attaquant français va sortir, le 12 novembre prochain, sa bande dessinée intitulée «Je m’appelle Kylian» et réalisée en collaboration avec le dessinateur Faro.

Pour mener à bien ce projet, le joueur du PSG a lancé sa propre maison d’édition, nommée «KM» et diffusée par Média diffusion. Et il a vu les choses en grand. Son premier roman graphique, dont le prix de vente est de 19,95 euros, sera tiré à près de 300.000 exemplaires. Un tirage pour le moins conséquent.

Sur la couverture de l’ouvrage, Kylian Mbappé est représenté sous la forme d’une ombre réalisant sa célébration sous les yeux d’un jeune garçon le représentant plus jeune et reproduisant le même geste. Cette BD retracera son histoire et les difficultés qu’il a dû surmonter avant d’atteindre le haut niveau et de devenir la star mondiale qu’il est aujourd’hui.

Il n’est pas le premier international français à se lancer dans cette aventure. Il y a quelques années, Antoine Griezmann avait lancé une série de romans destinée aux jeunes lecteurs et inspirée de son histoire personnelle à travers le héros Tony Grizi.