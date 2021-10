NBA : le Français Sekou Doumbouya s’engage avec les Lakers de Los Angeles

L'ailier français Sekou Doumbouya a signé mardi un contrat «two way» avec les Los Angeles Lakers, a annoncé la franchise de NBA sur son compte twitter.

Le joueur de 20 ans, sélectionné en 15e position de la draft 2019 par Detroit, posera donc ses valises à mi-chemin entre la ligue mineure (G-League) et la NBA, après un été mouvementé.

OFFICIAL: Sekou Doumbouya is joining the #LakeShow on a two-way contract pic.twitter.com/zub9GhpPxO

— Los Angeles Lakers (@Lakers) October 12, 2021