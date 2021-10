Validé : Riyad Mahrez aurait pu jouer dans la saison 2

Riyad Mahrez, joueur de Manchester City, aurait pu être présent dans la saison 2 de la série Validé, sortie lundi sur Canal+ et MyCanal, a révélé Franck Gastambide.

Invité dans l’émission «Mouv’ Rap Club» sur Mouv’, le réalisateur de la série consacrée aux coulisses du rap français a révélé cette information en indiquant qu’il s’était mis d’accord avec le champion d’Afrique avec l’Algérie, ainsi que Manchester City.

«On a des potes en commun, a expliqué l’ancien acteur de "Kaïra shopping". Pendant le confinement, Riyad Mahrez m’appelle. Il a aimé la série. Moi, je lui dis: ‘Tu as aimé la série? Bah viens on fait un truc’ (sourire). Il devait être dans la saison 2, sauf qu’il joue à City et qu’on ne peut pas aller tourner là-bas. Jusqu’au dernier moment, on a espéré. Mais au final, on n’a pas pu le faire.»

Si d’autres stars ont répondu à l’appel et se retrouvent dans le casting de cette saison 2, le footballeur n’a donc pas pu être de la partie.

Ce qui est également le cas d’Aya Nakamura. La chanteuse avait donné son accord mais malheureusement son agenda n'était pas compatible.

Les verra-t-on dans une possible saison 3 ?