Vidéo : le but (chanceux) d’Emmanuel Macron avec le Variété

Il était l'une des attractions du match caritatif entre le Variété Club de France et une équipe de soignants. Grand passionné de football et fan de l'OM, Emmanuel Macron avait été invité à prendre prendre part, ce jeudi, à cette rencontre au stade Léo-Lagrange (Poissy) et s’est même offert le luxe d’inscrire un but…sur pénalty.

Avec le numéro 3 floqué dans le dos, le président de la République a été aligné dans l’entrejeu au côté de l’ancien entraîneur de l’OM et de l’OL Rudi Garcia. Plutôt détendu, il s’en est plutôt bien sorti et a été assez actif. Et s’il était au cœur de toutes les curiosités, il s’est distingué en trouvant le chemin des filets, bien aidé par le gardien adverse.

Après une faute dans la surface de réparation, l’ancien attaquant brésilien Sonny Anderson s’est tout naturellement tourné vers le chef de l’Etat pour lui donner le ballon. Souriant et amusé, il s’est exécuté pour transformer la sentence tant bien que mal, puisque son tir peu puissant a été effleuré par les jambes du portier.

Après son but, qui a permis au Variété d’égaliser (1-1), il a été félicité par Marcel Desailly, Laure Bouleau ou encore Karl Olive, maire de Poissy à l’initiative de sa venue. Emmanuel Macron a ensuite reculé d'un cran pour évoluer en défense centrale en compagnie de Christian Karembeu.

L’intégralité des bénéfices de ce match entre le Variété Club de France et les soignants du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye seront reversés à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, présidée par Brigitte Macron dans le cadre de l’opération «Pièces Jaunes».