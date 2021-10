Vidéo : l’incroyable dribble de Jul sur Eric Abidal lors du «match des héros»

Lors du match des Héros opposant l’OM Legends à la Team Unicef, le rappeur Jul s’est distingué avec notamment un magnifique dribble sur Eric Abidal.

Il y avait du très beau monde à l’Orange Vélodrome. Au milieu de Didier Drogba et d'autres anciennes gloires marseillaises, le rappeur, chef d’orchestre de Bande Organisée, s’est régalé en même temps que le public phocéen venu en masse pour ce match dont les bénéfices ont été reversés au profit de l’éducation des enfants en Côte d’Ivoire.

Et une action de Jul a retenu l’attention et fait le tour des réseaux sociaux : son dribble sur Eric Abidal. Lancé à 25 mètres du but, le rappeur s’est retrouvé face à l’ancien défenseur de l’équipe de France et actuel consultant Canal+ et l’a mystifié d’un drible derrière la jambe. Un geste qui peut rappeler celui de Didier Drogba en Coupe de l’UEFA en 2004 contre Newcastle.

L'ancien défenseur du FC Barcelone, très fair-play, a tapé dans la main de l'Olympien.

Pour rappel, Jul a fréquenté le centre de formation de l’Olympique de Marseille durant quelques mois.