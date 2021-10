Boxe : Deontay Wilder reconnaît finalement sa défaite et félicite Fury

Cinq jours après sa lourde défaite, l’Américain Deontay Wilder a finalement félicité Tyson Fury pour sa deuxième victoire.

Le «Bronze bomber» a pris le temps de digérer. Samedi dernier, après avoir été envoyé plusieurs fois au tapis, il était finalement tombé KO au 11e round, laissant le Britannique conserver sa ceinture WBC des poids lourds.

L’Américain, qui est sorti du combat avec une main cassée, s’est longuement exprimé sur les réseaux sociaux. «Quelle nuit d’enfer […] Je mentirais si je disais que je ne suis pas déçu du résultat mais après avoir fait le bilan, je me rends compte que Dieu a voulu m’apprendre une leçon plus important que ce que je voulais qu’il arrive», a-t-il écrit, remerciant au passage son équipe et ses fans. «Nous n'avons pas gagné, mais un homme sage a dit un jour que les victoires se trouvent dans les leçons», a-t-il ajouté, visiblement apaisé.

Surtout Deontay Wilder a salué son adversaire : «Je voudrais féliciter Fury pour sa victoire, et le remercier pour ces grands moments historiques qui resteront à jamais».

Un vrai changement d’attitude, alors qu’à l’issue du combat Deontay Wilder avait refusé de reconnaitre sa défaite, lançant à Tyson Fury : «Je ne te respecterai pas. Je ne te respecterai jamais».

«La plus grande trilogie de l’histoire»

Le «Gypsy King» ne lui en a semble-t-il pas tenu rigueur, puisqu’il a reposté le message de l’Américain. «La plus grande trilogie de l’histoire», a-t-il souligné, accompagné d’un émoji poignée de main.

The greatest trilogy of all time. https://t.co/iTWfgU6BfE — TYSON FURY (@Tyson_Fury) October 14, 2021

Deontay Wilder, qui est suspendu médicalement six mois, va désormais prendre le temps de se remettre physiquement et mentalement de cette trilogie (trois combats sans victoire). Pour mieux revenir ?

