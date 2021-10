Conor McGregor : En visite au vatican, la star de l'UFC se bat avec un DJ

En vacances en Italie, Conor McGregor a encore fait parler de lui. La star de l’UFC aurait frappé une célébrité locale.

Ce devait être un séjour spirituel, cela s’est transformé en bagarre. Toujours au repos après sa défaite et blessure contre Dustin Poirier en juillet dernier, «The Notorious» s’est rendu au Vatican pour faire baptiser son dernier fils. Jusqu’ici tout va bien, sauf que les problèmes sont revenus pour lui.

Conor McGregor en a ensuite profité pour passer quelques jours en Italie et notamment à Rome. Il a été reconnu par plusieurs fans et a notamment croisé la route de José Mourinho, actuel entraîneur de l’AS Roma.

Seulement, si tout se passait bien jusque-là pour le combattant irlandais, dont le retour dans les octogones n’est pas encore prévu, il a été accusé de violence par un DJ italien, avec qui il venait de passer la soirée lors d’une fête. Sur son compte Instagram, Francesco Facchinetti s’est expliqué.

«À 2h30 cette nuit, j’ai été attaqué par M. McGregor, explique la célébrité. Le très célèbre McGregor, qui m’a frappé à la bouche, m’a cassé le nez devant dix témoins, ses amis et ses gardes du corps. Il m’a attaqué sans motivation, car nous avons parlé pendant plus de deux heures et nous nous sommes aussi amusés ensemble. J’aurais pu me taire et ne rien dire à personne, mais puisque je suis là pour le dire, je dois dire que cette personne est vraiment violente et dangereuse».

Son épouse, Wilma Faissol, a également raconté tout ce qu’il s’était passé. «Il l’a frappé au visage, explique-t-elle. Ils étaient très proches… il aurait pu le tuer. Il l’a jeté en l’air, il est tombé sur une table… il a roulé, est tombé sur une chaise.»

Plongez dans l'univers des sports de combat avec le podcast L'Arène