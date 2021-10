«J’étais un junkie» : la confession de Mike Tyson

Mike Tyson s’est confié sur ce qui lui a permis de revenir après une longue traversée du désert lors de laquelle il a connu drogue et alcool.

Mike Tyson s’est confié sur ce qui lui a permis de revenir après une longue traversée du désert lors de laquelle il a connu drogue et alcool.

Dans une interview accordée à Forbes, l’ancien champion du monde des poids lourds a affirmé que «la marijuana et les champignons magiques l’avaient aidé à mettre fin à son mode de vie sauvage et à trouver à Dieu», peut-on lire. Il a également révélé qu’il ne s’attendait pas à voir son 40e anniversaire alors que sa vie devenait complètement incontrôlable à cause de l’alcool et la drogue.

Il a trouvé Dieu

Mike Tyson, qui a renoncé à l'alcool et à la drogue en 2016 dans le but de reprendre sa vie en main après une prise de poids excessive, avoue s’être tourné vers les médecines animales et végétales pour que son corps aille mieux.

«Vous voyez à quel point ma vie a changé il y a cinq ans ? J'étais junkie il y a cinq ans, explique «Iron Mike. Je ne pensais même pas que je pourrais survivre. Ensuite, j'ai été initié à la médecine animale et végétale.»

A 55 ans, celui qui est remonté sur les rings pour des combats exhibition est satisfait de son nouveau mode de vie sain et possède maintenant un complexe de marijuana en Californie, où la drogue est autorisée à des fins médicales et récréatives.

« Maintenant, qu'est-il arrivé à ce type ? Tu ne me vois plus faire la fête. Ce n'est plus ma vie, explique Mike Tyson. C'est difficile de vraiment l'exprimer de mon point de vue, mais les psychédéliques m'ont aidé à assumer ma relation avec Dieu. Je ne l'utilise pas pour les loisirs. Je ne suis pas un utilisateur récréatif. Ce truc n'est fait que d'un point de vue spirituel.»

Plongez dans l'univers des sports de combat avec le podcast L'Arène