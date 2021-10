Manchester City : Riyad Mahrez et Jack Grealish bientôt entendus dans l’affaire Benjamin Mendy ?

Nouveau rebondissement dans l’affaire Benjamin Mendy. Alors que le défenseur français est toujours incarcéré après les accusations de viols et d’agressions sexuelles à son égard, ses coéquipiers Jack Grealish et Riyad Mahrez pourraient bientôt être entendus comme témoins par les autorités britanniques.

Les deux joueurs de Manchester City auraient passé une partie de la soirée avec leur coéquipier le 23 août dernier. Ce jour est celui où l’international tricolore aurait violé à son domicile une jeune fille de 17 ans. C’est pour cette raison que la police «pourrait prendre contact avec Grealish et Mahrez et les entendre de qualité de témoins potentiels», a indiqué The Sun.

Aucune charge, ni suspicion ne pèsent cependant sur les internationaux anglais et algérien. Tous deux n’étaient pas présents chez Benjamin Mendy au moment des faits. «Ils se sont vus à un endroit avant de bouger dans plusieurs autres. Mais Grealish et Mahrez ne sont pas retournés dans la maison de Mendy ce soir-là», a assuré une source au tabloïd britannique.

En détention provisoire depuis le 27 août dernier, Benjamin Mendy, accusé de quatre viols et d’une agression sexuelle, dont trois sur la même femme et un autre sur une mineure âgée de 17 ans, a vu ses trois demandes de libération sous caution être refusée par la justice. Il restera en détention au nord de Liverpool au moins jusqu’au 15 novembre, date d’une nouvelle audience. Son procès a lui été fixé au 24 janvier prochain. Et il encourt une très lourde peine au regard des faits qui lui sont reprochés.