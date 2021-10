Mauro Icardi : Qui est «China» Suarez, qui serait à l’origine de la rupture avec sa femme Wanda ?

La fin d’une idylle de sept ans. En couple depuis 2014, Mauro Icardi et Wanda Nara, qui ont eu deux filles ensemble, se sont séparés après une supposée infidélité de l’attaquant argentin avec Maria Eugenia Suarez.

Tout est parti d’une story Instagram postée, samedi soir, par Wanda, qui est aussi l’agente du joueur du PSG. «Une autre famille que tu as brisée pour une salo…», a-t-elle écrit sur le réseau social, où elle est suivie par plus de 8 millions de followers, accusant son mari d’adultère. Et la rupture du couple, qui a régulièrement fait parler de lui que ce soit en Argentine ou en Italie, où il s’est rencontré, a été confirmée par les médias argentins.

Très affecté par cette situation, Mauro Icardi n’a d'ailleurs pas participé à l’entrainement, ce dimanche, avec le club de la capitale pour des «raisons familiales». Wanda a elle pris l’avion avec ses enfants pour quitter Paris vers une destination pour l’heure inconnue.

Si l’un et l’autre ne se sont pas encore exprimés sur cette situation, le mystère demeure sur l’identité de la jeune femme incriminée par Wanda. Mais selon certaines sources, il s’agirait de Maria Eugenia Suarez. Âgée de 29 ans, celle qui est aussi surnommé «China» Suarez, pour ses origines asiatiques, l’une de ses grand-mères étant japonaise, est une actrice, chanteuse, mannequin et styliste très connue en Argentine. Elle est également connue pour être proche de Wanda Nara.

Cette dernière aurait d’ailleurs cessé de suivre Maria Eugenia Suarez sur les réseaux sociaux, ainsi que Mauro Icardi, laissant à penser qu’elle serait bien à l’origine de la séparation du couple Icardi, qui s’était marié en 2016. Cette histoire d'amour s’achève dans les fracas, comme elle avait commencé.

Car avant d’être avec le buteur argentin, Wanda Nara était en couple avec un autre joueur argentin Maxi Lopez. Et après leur séparation, elle a rencontré Mauro Icardi, qui n’était autre qu’un ami et un coéquipier de Maxi Lopez à la Sampdoria (Italie). Et cette relation avait fait grand bruit aussi bien en Argentine qu’en Italie.