OM-Lorient (4-1) : Marseille se relance avant la réception du PSG

Vainqueur de Lorient (4-1) dimanche soir en Ligue 1, l'OM a mis fin à une série de quatre matchs sans victoire toutes compétitions confondues. Le club phocéen, qui a rendu un dernier hommage à Bernard Tapie, remonte sur la troisième marche du podium avant la réception du PSG dans une semaine.

Pour le dernier hommage du stade Vélodrome à l'ancien président Bernard Tapie, les Phocéens ont offert un spectacle haut en couleurs grâce à des buts de Boubacar Kamara (26e), Mattéo Guendouzi (55e, 90e+1) et Arkadiusz Milik (84e). Lorient, battu pour la première fois depuis deux mois, avait ouvert le score par Armand Laurienté sur pénalty (12e s.p.).

Il s’agit de la première victoire olympienne depuis un mois. Une bonne nouvelle pour l’OM qui va enchaîner sept matchs en 22 jours, dont un déplacement chez la Lazio, jeudi à Rome en Ligue Europa, puis le choc OM-PSG dimanche prochain.

Un OM-PSG que Matteo Guendouzi espère évidemment remporter. Il a en tout cas confiance en son équipe. «Le PSG? En tant que footballeur, on vit pour ce genre de matches. Tout le monde rêverait de les jouer, surtout pour l'Olympique de Marseille, a lancé le double buteur de la soirée. Avec cette ferveur ici à domicile, je sais qu'on peut faire quelque chose de très bien. Le PSG, j'y ai joué très jeune donc j'y accorde moins d'importance qu'un club comme Lorient par exemple. Ça va être un beau match à jouer et on va tout faire pour le gagner. Je crois en mon équipe et je suis sûr qu'on va prendre les trois points.»

En attendant, les hommes de Jorge Sampaoli retrouvent le podium de la L1 (17 pts, un match de moins), juste derrière Lens (2e, 18 pts) et devant Nice (4e, 16 pts), qui ont tous les deux chuté ce week-end lors de la 10e journée.