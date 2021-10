Vidéo : Un participant vêtu d’un T-shirt «Kebab» s’immisce en tête du marathon de Paris, remporté par le Kenyan Elisha Rotich

Scène amusante sur le marathon de Paris. Dès les premiers mètres, un concurrent a pris la tête de la course. Loin de prétendre à la victoire, il avait la particularité d’être vêtu d’un T-shirt sur lequel était écrit le mot «kebab».

Quelques instants après le départ sur l’avenue des Champs-Élysées, le participant au dossard n°6024 s’est empressé de rejoindre les Kenyans et les Ethiopiens aux avant-postes. Et il s’est même offert un petit moment de gloire en prenant quelques longueurs d’avance en tête. Il a ainsi pu faire contempler son beau maillot à la caméra.

Un participant parvient à se faufiler parmi les coureurs élite hommes pour passer un message de la plus haute importance





Il brandit fièrement son maillot floqué "Kebab" avant de se faire manger par le peloton#ParisMarathon





Mais il n’est pas resté très longtemps à la première place. Il a rapidement été repris par les concurrents derrière lui, laissant les favoris se battre pour la victoire. Et, sous un grand soleil dans les rues de la capitale, c’est Elisha Rotich qui s’est imposé Porte Dauphine devant l’Éthiopien Hailemaryam Kiros et son compatriote Hillary Kipsambu. Vainqueur en 2 heures 04 minutes et 21 secondes, le Kenyan a battu le record de l’épreuve parisienne, détenu depuis 2014 par l’Éthiopien Kenenisa Bekele (2h 05 min 04 sec).

Chez les femmes, la victoire est revenue à l’Ethiopienne Tigist Memuye (2 heures 26 minutes et 11 secondes), devant ses deux compatriotes Yenenesh Dinkesa et Fantu Jimma. Trente mois après sa dernière édition en avril 2019, avec deux reports et une annulation en 2020, puis une date fixée à l'automne plutôt qu'au printemps en 2021, le marathon de Paris a permis à des dizaines de milliers d'amateurs de retrouver le bitume parisien.