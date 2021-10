WRC : Sébastien Ogier champion du monde pour la 8e fois si…

Comme la saison dernière, tout se jouera en Italie. Seulement 4e du Rallye d’Espagne, Sébastien Ogier a vu son rival Elfyn Evan revenir à 17 points au classement du championnat du monde. Mais toujours en tête, le pilote français a son destin en mains pour décrocher le 8e titre de sa carrière.

Monza sera le théâtre du dernier rallye et du dénouement de la saison. Comme en décembre dernier, lorsque Ogier avait décroché son 7e sacre. Mais il est cette fois dans une position un peu plus confortable. S’il avait débarqué avec 14 points de retard et profité d’une sortie de route du Gallois pour être couronné, le natif de Gap est dans une meilleure situation pour rester le maître des rallyes. Avant de se retirer.

Car il a déjà annoncé que cette saison devrait être la dernière de sa carrière, même s’il participera à quelques épreuves l’an prochain, à commencer par le rallye de Monte-Carlo en janvier. Mais il ne pourra pas égaler le record de neuf titres mondiaux détenu par Sébastien Loeb. Monza (19-21 novembre) sera aussi le dernier rallye de son fidèle copilote Julien Ingrassia, qui n’accompagnera pas Ogier l’an prochain.

Les deux compères vont donc chercher à conclure leur riche collaboration de la plus belle des manières avec ce 8e sacre. Et Sébastien Ogier sera assuré d’être titré s’il finit parmi les trois premiers, inscrit au moins 13 points ou s’il termine tout simplement le rallye en terre italienne devant Elfyn Evans, qui doit absolument marquer au minimum 18 points de plus que le Français pour espérer être titré.

Car en cas d’égalité de points entre les deux hommes, le titre sera attribué au pilote qui a remporté le plus de rallyes durant la saison et Ogier s’est imposé à quatre reprises alors qu’Evans ne compte que deux succès avant l'ultime épreuve. Un avantage supplémentaire pour permettre à Sébastien Ogier de réaliser le grand huit.