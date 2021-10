JO 2024 : le chef de l'année Alexandre Mazzia va élaborer les plats servis pendant l'événement

Le groupe de restauration collective Sodexo servira les repas au village des sportifs ainsi que sur plusieurs sites des Jeux olympiques et paralympiques 2024 de Paris, a indiqué le comité d'organisation ce lundi 11 octobre. Plusieurs chefs de renom seront également de la partie, dont le récemment élu chef de l'année Alexandre Mazzia.

Le chef marseillais – élu chef de l'année fin septembre 2021 après avoir décroché au début de l'année la troisième étoile du Guide Michelin pour son restaurant AM – a en effet été choisi pour élaborer les quelque 40.000 repas et snacks quotidiens servis par le groupe Sodexo. À ses côtés, deux autres cuisiniers de renom seront de la partie dont la cheffe Amandine Chaignot et le chef étoilé Akrame Benallal.

«Sodexo mobilisera 1.000 collaborateurs par jour» et servira «une restauration adaptée aux exigences du sport de haut niveau», a ainsi fait savoir Franck Chanevas, le directeur général de Sodexo, ce lundi. Les menus seront en effet élaborés avec des nutritionnistes, en collaboration avec les membres de la commission des athlètes du comité d'organisation.

Au total, une quinzaine de sites de compétitions seront aussi servis par Sodexo, a ajouté Marlène Masure, le directrice des partenariats du comité d'organisation des JO de Paris. Soit «15 millions de repas et snacks» à confectionner et servir – pas seulement par Sodexo – pendant les JO de Paris 2024, qui auront lieu du 26 juillet au 11 août.