NBA : la reprise de la saison en 5 questions brûlantes

La reprise de la saison NBA est prévue pour le 19 octobre. Les champions en titre ouvrent à domicile face aux Nets de Brooklyn. Tandis que les Lakers de LeBron James accueillent Stephen Curry et les Warriors.

Après deux précédentes saisons largement impactées par la crise sanitaire, la NBA espère retrouver un semblant de normalité sur l’exercice 2021-2022 qui, pour le moment, prévoit de jouer le calendrier de 82 matches par équipe. Tout cela en respectant le rythme classique des événements, avec le All-Star Game à la fin février, une fin de saison à la mi-avril, suivie des playoffs (et oui, le tournoi Play-In sera de retour), et des NBA Finals disputées en juin.

Toutefois, l’entame de la saison reste la preuve que le coronavirus – et plus particulièrement la campagne de vaccination – n’a pas fini de perturber la bonne marche de la ligue. Du moins pour le moment. Si l’écrasante majorité des joueurs est vaccinée (90% sont totalement vaccinés), certains annoncent être prêts à risquer de perdre une partie de leur salaire plutôt que d’accepter une injection.

La compétition s’apprête à reprendre ses droits malgré tout, et les fans sont plus que jamais impatients de suivre la course au titre d’une saison NBA qui s’annonce – une nouvelle fois – passionnante pour plusieurs raisons. Que nous avons résumé en cinq questions brûlantes.

Les Nets restent-ils les favoris, même sans Kyrie Irving (pour le moment) ?

Désignés comme les favoris pour remporter le titre NBA cette saison par les dirigeants de clubs, les Nets étaient à deux doigts (ou plutôt un orteil) d’éliminer les Bucks en playoffs l’été dernier malgré l’absence de Kyrie Irving pour la moitié de la série, un James Harden sur une jambe pour les trois derniers matches, et un Kevin Durant magistral alors qu’il revenait d’une des blessures les plus compliquées pour un jouer de basketball (rupture du tendon d’Achille).

Les Nets ont réussi à se renforcer à l’intersaison pour entourer leurs trois stars, avec notamment les arrivées de Paul Millsap, Patty Mills ou encore James Johnson. L’effectif est équilibré, et riche en talent pur. Le refus de Kyrie Irving de se faire vacciner – pour le moment – et sa mise à l’écart de l’équipe peut-il venir contrarier leurs ambitions ? Oui, et non.

Même sans Kyrie Irving, les Nets possèdent une équipe capable de s’imposer face à n’importe quel adversaire. Même si cela sera moins évident sans leur meneur titulaire sur le terrain. La saison est longue, et la situation pourrait rapidement évoluer dans les prochains mois. La défense reste la question centrale concernant cette équipe. Si Steve Nash, le coach, parvient à les faire atteindre le Top 15 de la ligue en défense, le reste de la NBA a du souci à se faire.

Les Lakers de Los Angeles sont-ils trop forts… ou trop vieux ?

LeBron James, Anthony Davis, et Talen Horton-Tucker. Ce sont les trois joueurs qui composaient l’effectif des Lakers la saison passée à faire leur retour. L’équipe de Los Angeles a fait revenir d’anciens pensionnaires – Rajon Rondo et Dwight Howard – qui étaient repartis avec un titre lors de leur dernier passage en 2020. Russell Westbrook est venu créer un «Big Three» énigmatique aux côtés de LeBron et Davis.

Carmelo Anthony, 37 ans, joue probablement sa dernière chance pour un titre. Trevor Ariza, blessé pour l’entame de la saison, apporte de l’expérience, de la défense, et son adresse extérieure. Wayne Ellington, Kent Bazemore, Malik Monk ou encore Kendrick Nunn vont probablement avoir les tirs les plus ouverts de leur carrière sur le terrain.

Historiquement, cette équipe des Lakers est une des plus vieilles de l’histoire en moyenne d’âge. Mais en NBA, l’âge et l’expérience ont tendance à être des bonnes choses. Oui, le risque de blessure peut venir gripper la machine. Et clouer au sol les rêves d’envol vers un nouveau sacre.

La paire LeBron James et Anthony Davis est redoutablement complémentaire sur le parquet. Et ils auront à cœur de faire mentir ceux qui doutent de leur capacité après une saison 2020-2021 ruinée par les blessures. Si la santé le leur permet. Évidemment.

King in midseason form pic.twitter.com/M4pnkyOwsu — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 15, 2021

Les Warriors sont-ils en mesure de retrouver les sommets de la NBA ?

Klay Thompson n’a plus joué un match NBA depuis les NBA Finals en 2019, à l’époque où il partageait le même maillot que Kevin Durant (lui-même blessé à l’époque). Après avoir souffert d’une rupture du ligament croisé, suivi d’une rupture du tendon d’Achille, le sniper californien pourrait faire son retour sur les parquets d’ici les fêtes de Noël. S’il parvient à retrouver une large partie de son niveau de jeu avant l’entame des playoffs, il ne semble pas impossible de voir le trio Stephen Curry / Draymond Green / Klay Thompson donner des cauchemars au reste de la NBA comme au bon vieux temps.

Stephen Curry reste un joueur révolutionnaire dont l’adresse aux tirs peut faire basculer n’importe quelle rencontre. Draymond Green, bien qu’il ait perdu un peu de son explosivité, reste un défenseur hors-pairs. La progression de Jordan Poole, ou encore l’excellent recrutement d’Otto Porter Jr., pourraient permettre aux Warriors de nourrir de nouvelles ambitions au sein de la conférence Ouest. Attention, cette équipe de Golden State est à surveiller comme le lait sur le feu.

Quels sont les jeunes joueurs à ne pas manquer ?

Attention, on ne parle pas des rookies (si vous voulez, il y a un podcast sur le sujet). Mais plutôt des jeunes stars qui sont en passe de prendre le pouvoir en NBA. Le premier d’entre n’est autre que le génie slovène, Luka Doncic, des Mavericks de Dallas. Irrésistible sur les parquets depuis son arrivée dans la ligue, Luka Magic va encore donner le tournis aux défenseurs, et nous éblouir de son talent. MVP en titre, Nikola Jokic n’a que 26 ans, et reste un des joueurs les plus fascinants à voir jouer avec son sens de la passe, et sa capacité à marquer des points de n’importe où sur un terrain.

Auteur d’une saison époustouflante avec le Jazz d’Utah, Donovan Mitchell souhaite faire oublier la désillusion de l’élimination en playoffs (il était blessé) la saison passée. Devin Booker, finaliste malhreureux avec les Suns de Phoenix, devrait aborder cette saison avec un capital confiance décuplé. Ja Morant et Trae Young révolutionnent à leur manière le poste de meneur de jeu avec leurs équipes respectives, les Grizzlies et les Hawks. Actuellement, Zion Williamson et son physique de videur de boîte de nuit sous stéroïdes devraient à nouveau faire des dégâts dans les raquettes adverses. La NBA possède une réserve de jeunes talents absolument incroyable. Et c’est un bonheur de voir cela se passer devant nos yeux.

Les Bucks, champions en titre, peuvent-ils réitérer leur performance ?

Oui. Même si cette question semble passer au second plan en ce début de saison entre la polémique Ben Simmons du côté des Sixers, et celle autour de la non-vaccination de Kyrie Irving. Les Bucks se sont imposés l’été dernier derrière une performance ultra-dominante de Giannis Antetokounmpo, et les apports clefs de Chris Middleton et Jrue Holiday. Le départ de P.J. Tucker pourrait se révéler plus problématique qu’il n’y paraît. Mais Milwaukee récupère Donte DiVincenzo – blessé en playoffs la saison passée – ainsi que des joueurs solides comme Grayson Allen, Semi Ojeleye, et récupère George Hill sur le banc.

L’équipe devrait entamer la saison en pleine confiance. Giannis Antetokounmpo est toujours en phase de progression, et si jamais il se montre en mesure de faire grimper sa réussite aux tirs extérieurs, la ligue pourrait ne pas avoir de réponse pour l’arrêter.

Final tune-up before the season. pic.twitter.com/weSdZuHIAN — Milwaukee Bucks (@Bucks) October 16, 2021

Les Bucks possèdent une des meilleures défenses de la ligue ces dernières saisons, et il n’y a aucune raison de croire que cela changera dans l’avenir proche. Milwaukee est clairement un des favoris pour le titre cette saison. Et personne ne doit l’oublier.