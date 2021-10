Vidéo : Jean Castex a offert un maillot de Lionel Messi au Pape

Jean Castex était en visite officielle, ce lundi, au Vatican. Et le Premier ministre n’est pas venu les mains vides pour rencontrer le Pape François. Il a offert au Saint-Père un maillot dédicacé de Lionel Messi.

Jorge Mario Bergoglio, de son vrai nom, est un passionné de football. Et il n’a jamais caché son admiration pour son compatriote argentin. Le souverain pontife, qui est un fan du club de San Lorenzo, a tressé à plusieurs reprises les louanges du sextuple Ballon d’or. Il n’a donc pu être que très touché par le cadeau de Jean Castex, qui s’est déplacé en Italie pour évoquer la pédocriminalité dans l’Eglise, avec cette tunique du PSG floquée du n°30 et du nom Messi et signée par l’Argentin.

Ce n’est pas le seul cadeau offert par le chef gouvernement. Accompagné de son épouse, le Premier ministre lui a également remis, au cours d’une audience privée qui a duré un peu plus d’une demi-heure, une première édition illustrée par Tony Johannot de «Notre-Dame de Paris», le roman de Victor Hugo, datant de 1836. En retour, Jean Castex s’est vu remettre une mosaïque représentant des vignerons avec l’inscription «Que le fruit des vignes et du travail de l’homme devienne pour nous le breuvage du salut».

Prévue de longue date, afin de célébrer le centenaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège, la visite du Premier ministre a été bousculée par l’actualité après la publication le 5 octobre des conclusions de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise.

Après le Pape, Jean Castex devait s’entretenir avec le chef du gouvernement italien, et ancien patron de la Banque centrale européenne, Mario Draghi dans le but de réchauffer les relations entre la France et l’Italie, marquées par des épisodes de tension, notamment sur la question migratoire.