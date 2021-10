«Je ne sais pas si je vais y aller» : Novak Djokovic pourrait renoncer à l’Open d’Australie si le vaccin est obligatoire

Triple tenant du titre, Novak Djokovic fera-t-il le déplacement à Melbourne en janvier ? Rien n’est moins sûr. Le n°1 mondial, qui se refuse à dire s’il est vacciné contre le coronavirus, a laissé planer le doute sur sa participation à l’Open d’Australie (17-30 janvier), où il pourrait décrocher un 21e titre du Grand Chelem historique.

Depuis sa première participation en 2005, le Serbe n’a pas raté un seul Open d’Australie, devenu l’un de ses tournois fétiches avec neuf sacres. Mais sa présence pour l’édition 2022 est loin d’être garantie. En cause, la situation et les restrictions sanitaires qui pourraient l’amener à renoncer.

«Je ne sais pas si je vais aller en Australie, je ne sais pas ce qui se passe. La situation actuellement n’est pas bonne», a confié Novak Djokovic au quotidien serbe Blic, sans révéler s’il est lui-même vacciné. «C’est une affaire privée», a-t-il insisté, avant d’ajouter : «Trop de gens aujourd’hui se donnent la liberté de poser des questions et de juger les gens (…), quoi que tu répondes, cela peut être mal interprété».

Pas de passe-droit du côté de l'Australie

Pendant qu’il poursuit sa réflexion et s’interroge sur sa participation, les autorités australiennes, toujours aussi fermes au sujet des conditions pour entrer dans le pays, ont été assez claires. Il ne devrait pas y avoir de passe-droit. «Je ne pense pas qu’un joueur de tennis non vacciné aura un visa pour venir dans ce pays», a déclaré, ce mardi, Dan Andrews, Premier ministre de l’Etat de Victoria, dont la capitale Melbourne accueille le premier Grand Chelem de la saison.

Et d’envoyer un message à peine dissimulé à Novak Djokovic : «Le virus se désintéresse de votre classement ou du nombre de tournois du Grand Chelem que vous avez remportés. Et si ces joueurs obtenaient un visa, il leur faudrait sans doute rester en quarantaine pendant deux semaines, contrairement aux joueurs vaccinés.»

Novak Djokovic sait donc à quoi s’en tenir s’il veut participer à l’Open d’Australie et espérer devenir seul le joueur le plus titré en Grand Chelem devant Roger Federer et Rafael Nadal. En attendant de se décider, le Serbe, absent du circuit depuis sa défaite en finale de l’US Open face à Daniil Medvedev, disputera le Rolex Paris Masters à Bercy (1er-7 novembre) puis le Masters de Turin (14-21 novembre) et la Coupe Davis (25 novembre-5 décembre).