Premier League : 68% des joueurs sont vaccinés contre le Covid-19

Plus de 81% des joueurs de Premier League ont reçu au moins une dose du vaccin contre le Covid-19 et 68% sont entièrement vaccinés.

«La Premier League peut confirmer aujourd'hui que 81% des joueurs ont reçu au moins une dose d'un vaccin anti-Covid et que 68% sont pleinement vaccinés», a écrit l'instance britannique de football dans un communiqué.

«Les taux de vaccination sont collectés chaque semaine par la Premier League et la League continue à travailler avec les clubs pour encourager la vaccination au sein des effectifs et des staffs», a-t-elle ajouté.

La presse avait affirmé ces derniers jours que 7 équipes de l'élite sur 20 seulement avaient un effectif vacciné à plus de 50%.

Le Royaume-Uni a été l'un des pays les plus touchés par le nouveau coronavirus, avec plus de 138.000 morts, mais il est aussi l'un des plus vaccinés, avec 79% de sa population de plus de 12 ans qui a reçu les deux injections, selon les données officielles.