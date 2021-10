PSG-Leipzig (3-2) : Paris arrache la victoire grâce à Messi et Mbappé

Le PSG s'est imposé au forceps face au RB Leipzig (3-2), mardi soir, lors de la 3e journée de Ligue des champions. Paris est passé par toutes les émotions mais peut dire merci à Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Dans un match où ils étaient privés de Neymar (blessé), Angel Di Maria (dernier match de suspension) et Mauro Icardi (situation familiale), les Parisiens se sont faits peur mais conservent la tête du groupe A devant Manchester City, large vainqueur de Bruges (5-1).

Pourtant, les Parisiens avaient ouvert le score tôt grâce à une merveille de but de Kylian Mbappé (9e). De quoi imaginer ensuite le rouleau compresseur lancé ? Mais comme depuis le début de la saison, Paris a levé le pied et a complètement redonné confiance à son adversaire.

La panenka de Messi

Et par deux fois, Paris a été pris à défaut. D’abord par André Silva (28e) pour l’égalisation, puis en seconde période par le latéral français Nordi Mukiele (57e) qui a refroidi le Parc des Princes.

Mais heureusement, l’orgueil des stars (et surtout les erreurs de la jeune garde allemande) a été bénéfique aux hom­mes de Mauricio Pochettino. Sur une récupération de balle d’Achraf Hakimi, Mbappé, lancé dans la surface, a offert à Lionel Messi son deuxième but sous le maillot de la capitale, synonyme d’égalisation (67e). Puis quelques minutes plus tard, sur une nouvelle percée, Simakan s’est rendu coupable d’une faute sur Mbappé. L’attaquant tricolore, bon prince, a alors offert le ballon à «La Pulga» qui transformait le penalty d’une douceur de panenka (74e).

Si Mbappé a manqué un penalty dans le temps additionnel, l’essentiel est assuré, malgré la prestation : la première place du groupe A. De la chance pour certains ? Ce n'est pas l'avis du génie tricolore. «Tous les matchs sont difficiles, mais on prend la tête du groupe. Il y a eu de bonnes choses et face à de telles équipes on sait aussi qu'il y a du moins bien, a confié Mbappé. Un résultat chanceux ? Non. La chance n'existe pas dans ce genre de matches. Leipzig est une bonne équipe. Mais on était installés dans leur camp, on a bien combiné. Il y a des périodes dans le match un peu trop faibles. (Sur le premier pénalty laissé à Lionel Messi). C'est normal, c'est le meilleur joueur du monde et j'ai toujours dit que c'était un privilège de le voir jouer avec nous. Le premier, il doit le tirer. Il m'a laissé le deuxième et je l'ai manqué.»

Et désormais comme l’a bien rappelé le Parc des Princes, place au Classique contre l’OM.