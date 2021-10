PSG-Leipzig : Mauro Icardi est bien absent

Finalement absent. Mauro Icardi, en proies à des problèmes familiaux, ne sera pas dans le groupe pour le match PSG-Leipzig, mardi soir en Ligue des champions.

L’attaquant argentin ne foulera pas la pelouse du Parc des Princes pour la troisième rencontre de la phase de poules de C1. Une mauvaise nouvelle pour le club de la capitale qui doit déjà faire sans Neymar (blessé) et Angel Di Maria (suspendu). Le joueur a été excusé par Paris en raison de sa situation familiale.

Après un week-end de rebondissements dignes d’une télénovela, Mauro Icardi a été autorisé à rejoindre dimanche sa femme (et agente) Wanda Nara et ses enfants à Milan. Malheureusement pour lui, le couple serait bel et bien en instance de divorce. Sa femme lui reprochant l’adultère.

Rentré lundi à Paris, l’ancien buteur de l’Inter Milan, très affecté par la séparation, ne se sentirait pas de jouer.