La Coupe du monde des clubs se déroulera début 2022

La Coupe du monde des clubs aura lieu en début d’année 2022 aux Emirats arabes unis, a révélé la FIFA ce mercredi.

Embouteillage à venir. Le Mondial des clubs nouvelle version, qui devait initialement se dérouler au Japon en fin d’année, aura lieu aux Emirats arabes unis a priori en février, a annoncé le Conseil de la Fifa.

«Il a été décidé que la Coupe du monde des clubs aura lieu en début d'année 2022. Les dates exactes restent à confirmer. Après le retrait du Japon à cause de la pandémie, les Émirats arabes unis seront donc le pays hôte. Ils ont déjà accueilli cet événement à quelques reprises (en 2009, 2010, 2017 et 2018)», a ainsi confié le président de la FIFA Gianni Infantino.

Chelsea will play the Club World Cup in the UAE in early 2022, confirms FIFA president Gianni Infantino. #CFC

— Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) October 20, 2021