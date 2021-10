Lazio-OM, Ligue Europa : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’OM se déplace sur la pelouse de la Lazio Rome, jeudi 21 octobre, lors de la 3e journée de Ligue Europa. Voici le programme TV.

Après deux matchs nuls frustrants, contre le Lokomotiv Moscou (1-1) et Galatasaray (0-0), Marseille sera opposé à l’ogre de sa poule avec les Romains. Autant dire que cette rencontre, et même cette double confrontation puisque les Phocéens recevront la Lazio le 4 novembre, est d’ores et déjà cruciale pour la suite de l’aventure dans cette C3.

Ce choc contre les Italiens est placé après une belle victoire contre Lorient (4-1) pour les hommes de Jorge Sampaoli, alors qu’ils restaient sur une série de 4 matchs sans succès, toutes compétitions confondues. Mais aussi et surtout, juste avant le Classique face au PSG. Il conviendra donc de faire tourner l’effectif comme il se doit pour rapporter trois précieux points mais aussi s’économiser pour Paris. Reste que la philosophie du technicien argentin n’est pas vraiment basée sur l’économie.

De toute façon, les Marseillais sont prêts à jouer à fond toutes les compétitions qu’ils disputent tout comme cette Ligue Europa qu’ils rêvent de décrocher. «C’est notre objectif car nous avons une très bonne équipe, a confié Cengiz Ünder, l’ailier turc de l’OM. Mais je pense qu'il est trop tôt pour en parler maintenant car il vaut mieux prendre les matchs les uns après les autres. Nous voulons vraiment gagner les prochains matchs. Pour le moment, nous avons deux points. Notre prochain match sera difficile et aura lieu à l'extérieur. Mais je pense que nous allons nous qualifier pour la phase à élimination directe. Je pense aussi que tout va se passer beaucoup plus vite pour nous désormais. L'important, c'est de gagner les matchs de notre groupe maintenant et de regarder vers l'avenir.»

Un succès contre une formation qu’ils n’ont battu qu’une fois (en 2005, 3-0 en Coupe Intertoto) contre 4 défaites et un nul permettrait aux Olympiens de se présenter en confiance avant le Classique en ligue 1 mais aussi de se relancer dans la quête aux huitièmes de finale.

Programme TV

Lazio-OM

Ligue Europa

Jeudi 21 octobre

18h45 sur RMC Sport 1