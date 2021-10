Ligue 1 : Kylian Mbappé plus fort que Zlatan Ibrahimovic ?

Le Classique entre l’OM et le PSG ne manque jamais d’enjeux. Et Kylian Mbappé en a déjà un tout trouvé. Car en cas de but, dimanche, au stade Vélodrome, l’attaquant français égalerait un certain Zlatan Ibrahimovic et se rapprocherait des meilleurs buteurs de la Ligue 1 au 21e siècle.

Depuis ses premiers pas dans l’élite, sous les couleurs de l’AS Monaco contre Caen, le 2 décembre 2015, le champion du monde 2018 a trouvé le chemin des filets à 112 reprises. Révélé sur le Rocher, à seulement 17 ans, il marqué 16 buts en Ligue 1 avec le club de la principauté avant de prendre la direction à l’été 2017, de Paris, où il a fait parler son efficacité dans le dernier geste avec 96 réalisations en championnat. Dont le dernier, sur penalty, qui a offert la victoire à la formation parisienne contre Angers (2-1).

Avec ce but, le prodige de Bondy, actuellement en pleine forme, est revenu à une longueur seulement d’Ibrahimovic, qui a inscrit 113 buts en quatre saisons passées au PSG. Et Mbappé aura une première occasion de revenir à hauteur du Suédois, voire de le dépasser, s’il parvenait à faire trembler les filets contre les Olympiens, lui qui a déjà marqué six buts en sept rencontres face à l’OM. Il grimperait ainsi au 4e rang des meilleurs artificiers en Ligue 1 depuis le début des années 2000.

Il aurait ensuite dans son viseur l’ancien lyonnais et marseillais Bafétimbi Gomis (122 buts) et deux autres anciens parisiens avec Pedro Pauleta (130 buts) et Edinson Cavani (138 buts), qu’il pourrait également dépasser d’ici à la fin de la saison. Au-delà de cet exercice, cela risque d’être compliqué s'il n'y parvenait pas. A moins que Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin prochain et désireux de rejoindre le Real Madrid l'été dernier, ne décide finalement de prolonger avec le PSG.