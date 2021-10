NBA : Enfin la bonne année pour Rudy Gobert et le Jazz d’Utah ?

Le titre et rien d’autre. Premier du classement final de la saison régulière lors du dernier exercice, le Jazz de Rudy Gobert veut cette fois remporter la couronne.

«L’objectif principal cette année est le titre de champion de la NBA», avait confié en septembre dernier, à CNEWS, le pivot Français, qui entame sa 9e saison dans la Grande Ligue. Pour cela, le Jazz, qui entame sa conquête dans la nuit de mercredi à jeudi face au Thunder, va compter sur un nouveau grand exercice du triple meilleur défenseur de l’année. «Je vais continuer à essayer d’être le meilleur joueur possible et j’espère remporter encore plus de titres de meilleur défenseur», a-t-il clamé.

Forcément, un «Gobzilla» au top et candidat à sa propre succession serait aussi bon signe pour la franchise de l’Utah. Auréolé d’une superbe médaille d’argent avec les Bleus cet été à l’issue des Jeux de Tokyo, Rudy Gobert entend confirmer qu’il n’est plus seulement une pièce maîtresse de son équipe mais également de la NBA.

Une ambition déjà présente l’an dernier où les actes avaient rejoint les paroles. Utah avait terminé à la première place de la saison régulière avant de s’incliner en demi-finale de conférence Ouest face aux Clippers de Nicolas Batum. Seulement, Rudy Gobert et Donovan Mitchell avaient rendu les armes sans pouvoir compter sur la présence de leur meneur de jeu titulaire : Mike Conley.

«Apprendre de nos expériences et de nos déceptions»

L’objectif reste donc inchangé cette saison, mais il faut retenir les erreurs de l’an passé. «Il faut qu’on apprenne de nos expériences et de nos déceptions», avait analysé l’intérieur de 29 ans. Le board du Jazz a justement ramené de l’expérience dans l’équipe avec les recrutements de Rudy Gay et Hassan Whiteside pour appuyer le Français dans la raquette.

L’ossature de l’équipe n’a pas vraiment changé et l’expérience acquise lors du dernier exercice sera précieuse pour arriver plus frais en playoffs, même si rien ne permet de prévenir les blessures.

Sur la route du titre, la concurrence s’annonce féroce dans la meilleure ligue de basket au monde. Comme le Jazz, le champion en titre Milwaukee n’a pas chamboulé son effectif et mise sur la continuité.

Menés par le Grec Giannis Antetokounmpo, les Bucks mise sur le «Greak Freak» qui a notamment travaillé son tir durant l’été. Si le MVP parvient à ajouter une menace extérieure à sa palette, ça peut faire très mal.

Autre formation à suivre, les Nets de Brooklyn. Même si Kyrie Irving ne prend pour le moment pas part à la saison, Kevin Durant et James Harden ont reçu du soutien durant l’intersaison. L’Australien Patty Mills a posé ses valises en compagnie de Paul Millsap et de LaMarcus Aldridge, autorisé à sortir de sa retraite par les médecins, malgré ses problèmes cardiaques.

Contrairement aux autres prétendants, l’effectif des Lakers a, lui, connu un profond remaniement. Autour du duo de superstars composé de LeBron James et Anthony Davis, la formation a recruté à grands coups de vétérans : Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Rajon Rondo, Trevor Ariza et Dwight Howard. A voir ce que cette équipe au nombre incroyable de futurs Hall of Famers va pouvoir donner sur l’ensemble de la saison et parvenir à trouver une alchimie.

Cette 75e saison de la NBA s’annonce en tout cas passionnante et loin de tout repos pour le Jazz de Rudy Gobert qui va faire face à une concurrence de haute volée. Peu importe, pour remporter le titre, il faudra de toutes façons être les meilleurs.