Premier League : Newcastle ne veut plus que ses supporters se déguisent en Saoudiens

Le club de Newcastle, racheté par un fonds d’Arabie Saoudite, a demandé à ses fans de ne plus venir en tenue traditionnelle saoudienne comme ce fut le cas lors du dernier match.

«NUFC demande gentiment aux supporters de s'abstenir de porter des vêtements arabes traditionnels ou des couvre-chefs inspirés du Moyen-Orient lors des matchs s'ils ne portent pas habituellement de tels vêtements.» C’est le message posté mercredi sur Twitter par le compte officiel des Magpies.

Lors de la réception de Tottenham samedi dernier (défaite 2-3), des supporters de Newcastle s’étaient rendus à St. James Park avec une ghutra, un foulard saoudien, et une longue tunique saoudienne. Le but était évidemment de faire un clin d’œil au récent rachat du club par un fonds d’investissement saoudien.

#NUFC is kindly asking supporters to refrain from wearing traditional Arabic clothing or Middle East-inspired head coverings at matches if they would not ordinarily wear such attire.

Dans son communiqué, le club anglais précise que personne n’a été froissé par les «déguisements» mais qu’il «est possible que cette tenue soit culturellement inappropriée et puisse offenser d'autres personnes».

A noter que Newcastle s’est séparé ce mercredi de son manager Steve Bruce. Si de grands noms sont évoqués (comme Zinédine Zidane), Graeme Jones assurera l'intérim.

#NUFC can confirm that Steve Bruce has left his position as head coach by mutual consent.





The club would like to place on record its gratitude to Steve for his contribution and wishes him well for the future.

— Newcastle United FC (@NUFC) October 20, 2021