PSV Eindhoven-Monaco, 3e journée de la Ligue Europa : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Un choc pour la première place. Monaco se déplace, ce jeudi, sur la pelouse du PSV Eindhoven pour la 3e journée de la Ligue Europa. Voici le programme TV.

Avec une victoire et un match, les deux clubs occupent la première place du groupe B avant leur double confrontation, qui pourrait s’avérer décisive dans la course à la qualification. Et le match aller aura lieu aux Pays-Bas, où les Monégasques seront attendus de pied ferme par une équipe du PSV 2e de son championnat à seulement un point de l’Ajax Amsterdam.

Les Néerlandais ont remporté sept de leurs neuf rencontres en Eredivisie et ont déjà marqué pas moins de 22 buts. Les coéquipiers Wissam Ben Yedder devront se méfier de cette attaque redoutable, tout en profitant des largesses de la défense du PSV, qui a déjà encaissé 12 buts.

Mais le club de la principauté, qui alterne le bon et le moins bon depuis le début de la saison, n’abordera pas ce rendez-vous dans les meilleures conditions. Alors qu’il restait sur une série de six matchs sans défaite toutes compétitions confondues, il a rechuté, le week-end dernier, à Lyon en championnat (2-0) et pointe seulement à la 10e place du classement. Aux hommes de Niko Kovac de relever la tête pour prendre seuls les commandes de leur groupe.

Programme TV

PSV Eindhoven-Monaco

Ligue Europa

Jeudi 21 octobre

A 21h sur RMC Sport 1