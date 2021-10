Vidéo : le but le plus improbable de l’année inscrit en Angleterre

La League One, troisième division anglaise de football, a été le théâtre, mardi soir, du but le plus improbable de l’année. Il a été l’œuvre de l’équipe de Pymouth lors de sa large victoire à domicile face à Bolton (3-0).

Des trombes d’eau se sont abattues au cours de la rencontre sur le Home Park. Ce qui ne l’a pas empêchée d’aller à son terme malgré une pelouse à la limite du praticable. Et d’offrir un but pour le moins rocambolesque. Alors que les locaux menaient tranquillement dans les derniers instants de la partie, Bolton a perdu le ballon au milieu du terrain après avoir été piégé par l’état de la pelouse gorgée d’eau.

Un joueur de Plymouth en a alors profité pour filer seul au but. Et après avoir éliminé le gardien adverse, il pensait pouvoir marquer dans le but vide. Mais il a lui aussi été piégé par une flaque d’eau qui stoppé le ballon. Ce dernier a été récupéré par un de ses coéquipiers incapable également de marquer dans la cage déserte toujours à cause de l’eau ainsi que le retour des défenseurs.

Mais Ryan Boom a finalement hérité du ballon et a fini par marquer en force. Et à défaut de prétendre pouvoir remporter le prix Puskas, qui récompense le plus beau but de l’année, cette réalisation a permis de sceller la victoire de Plymouth qui caracole en tête de son championnat.