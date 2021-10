NBA : Evan Fournier énorme pour son premier match avec les Knicks

C'est ce qu'on appelle une première réussie. Ce mercrdi 20 octobre, Evan Fournier faisait sa rentrée en NBA avec sa toute nouvelle franchise : les New York Knicks. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a marqué les esprits.

Alors qu'il affrontait les Boston Celtics, l'une des places fortes de la conférence est, le Français s'est distingué dans les moments difficiles. Auteur de 32 points, il en aura marqué 12 dans les deux prolongations du match, le tout dans une ambiance de feu au Madison Square Garden.

Evan Fournier drops 12 of his 32 points in OT and 2OT to lift the @nyknicks in his first game with the team! pic.twitter.com/JYfX9wkgOp

— NBA (@NBA) October 21, 2021