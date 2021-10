Premier League : Arsenal a recruté un enfant de 4 ans

Arsenal a recruté un jeune joueur qui avait seulement 4 ans au moment de sa signature, a révélé ce jeudi la BBC.

La future pépite des Gunners ? Dans un reportage publié sur ses réseaux sociaux, le média britannique présente le jeune Zayn Ali Salman, désormais plus jeune joueur jamais recruté par la pre-academy (école de football) du club londonien.

Doté d’un talent unique, le jeune Zayn Ali Salman, aujourd’hui âgé de 5 ans, évolue même avec les équipes de catégorie au-dessus à la First Touch Academy.

«Il était plus rapide qu’eux, il avait de meilleures dispositions avec le ballon, explique Austin Schofield, son entraîneur, à la BBC. La manière dont il frappe et passe le ballon était tellement meilleure que celles des autres. Donc, nous l’avons surclassé, j’ai parlé avec son père et il voulait l’essayer avec des enfants plus âgés. Je me suis dit : ‘pourquoi pas, on va essayer’.»

Sur les réseaux sociaux, son compte Instagram cartonne puisqu’il est déjà suivi par plus de 6.000 personnes. Sur son profil, on découvre qu’il est surnommé «Little Messi», mais aussi qu’il est d’origines irakienne, marocaine et française.

Mais aussi qu’il est un grand fan du PSG. De quoi le voir prochainement recruté par le club de la capitale ?