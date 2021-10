PSG : Wanda a pardonné Mauro Icardi, qui a fait son retour à l’entraînement

La fin du feuilleton ? Après plusieurs jours tumultueux, sur fond de crise conjugale, Wanda Nara aurait pardonné à Mauro Icardi ses échanges privés avec Maria Eugenia Suarez. Et à trois jours du déplacement à Marseille, l’attaquant du PSG a fait son retour, ce jeudi, à l’entraînement.

L’affaire avait ébranlé le couple et mis à mal le club de la capitale. Elle a commencé, samedi soir, avec les accusations de la jeune femme envers son mari. Quelques heures plus tard, elle s’était envolée pour Milan, où l’ancien joueur de l’Inter Milan l’a rapidement rejoint pour tenter de recoller les morceaux, manquant les entraînement du PSG, avec l’accord du club, et le match de Ligue des champions, mardi, contre le RB Leipzig (3-2). Et Mauro Icardi semble avoir su se montrer convaincant.

Alors que Wanda s’était affichée sans son alliance sur les réseaux sociaux et aurait menacé de demander le divorce, après sept ans de vie commune, le couple a fini par revenir à Paris et la situation se serait apaisée. Dans une nouvelle story Instagram, elle semble avoir accordé son pardon au numéro 9 parisien en publiant des photos romantiques d’eux deux, accompagnés d’un message virulent contre sa rivale. «Je m’occupe de ma famille. La vie se chargera de la même manière des p…», a-t-elle écrit en référence à «China Suarez».

L'actrice, styliste, chanteuse et mannequin, très connue en Argentine, a également publié un long message sur les réseaux sociaux pour exposer sa version des faits et régler ses comptes avec le couple.

De son côté, Mauro Icardi a fait le ménage sur son compte Instagram et ne suit plus que le compte de sa femme. Plus apaisé avec le sourire retrouvé, il a surtout fait son grand retour à l’entraînement au lendemain d'une journée de repos après le succès sur la scène européenne et devrait être disponible pour le déplacement à Marseille, dimanche, pour le Classique entre l’OM et le PSG au Vélodrome.