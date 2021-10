Ligue 1 : violents incidents avant le match opposant Saint-Etienne à Angers

De violents incidents ont éclaté dans le stade Geoffroy-Guichard avant le match opposant Saint-Etienne à Angers (11e journée de Ligue 1), provoquant un retard d'une heure du coup d'envoi.

Pendant le premier échauffement des joueurs, les kops avaient déployé des banderoles accusatrices pour l'entraîneur, Claude Puel, les dirigeants et les joueurs, coupables selon eux du chaos actuel de l'équipe. «On a assez discuté, vous nous faites craquer», pouvait-on lire dans les tribunes tandis des engins pyrotechniques étaient lancés.

«Puel démission», «direction démission», «on veut une équipe digne de son public», ont également scandé les supporters. L

La tension est encore montée d'un cran lorsque plusieurs ultras ont fait irruption sur la pelouse sur laquelle s'abattait par ailleurs une pluie de fumigènes. De nombreuses images publiées sur les réseaux sociaux témoignaient de l'ampleur des incidents.

Les services de la Métropole, propriétaire du stade, ont même dû intervenir pour rafistoler les filets, qui avaient été brûlés par les projectiles.

Les joueurs stéphanois et angevins, qui étaient rentrés dans les vestiaires entre-temps, ne sont revenus sur la pelouse que 45 minutes plus tard. Et le coup d'envoi a finalement pu être donné vers 22h.

Vives tensions

Jeudi, déjà, les trois principaux groupes d'ultras stéphanois, Magic Fans, Green Angels et Indépendant avaient témoigné de leur vive colère, accrochant une banderole sur les grilles du centre d'entraînement menaçant l'entraîneur des Verts : «Puel, tu as 24 heures pour démissionner».

L'ASSE devrait être très sévèrement sanctionnées après ces nouveaux événements. La commission de discipline a infligée mercredi une fermeture de deux matchs avec sursis de la tribune sud du stade après des incidents constatées au cours du derby contre Lyon, le 3 octobre.

L'AS Saint-Etienne, qui n'a pas gagné un seul match depuis le début de la saion, est actuellement 20e et dernière du classement.