Moto GP : l'heure de gloire pour Fabio Quartararo ?

Première balle de match pour Fabio Quartararo, qui a la possibilité de décrocher son premier titre de champion du monde MotoGP, ce week-end, lors du Grand Prix d'Emilie-Romagne.

Le pilote français – qui peut offrir à l’Hexagone son premier titre dans la catégorie reine – doit ainsi conserver au moins 50 points d'avance sur son dernier rival, Francesco Bagnaia pour décrocher le Graal. Actuellement, «El Diablo» compte 52 unités d’avance sur l’Italien. Il faut donc que Quartararo ne perde pas plus de deux points sur «Pecco» (ou que ce dernier n'en marque pas plus de deux, quel que soit le résultat du Français).

«Si on y arrive à Misano, ça sera fantastique, mais Pecco est très fort là-bas, avait confié le Français. Sinon, on aura une autre chance. Il faut juste rester calme. Pour la dernière partie du championnat, mon état d'esprit a un peu changé. La dernière fois que nous étions à Misano, je courais pour gagner sans penser au titre. Bien sûr, je ferai toujours de mon mieux pour obtenir le meilleur résultat possible, car c'est ce que j'aime, mais j'essaierai d'être intelligent.»

Alors que certains supporters italiens en profiteront pour regarder la dernière de l’icône Valentino Rossi à domicile avant de prendre sa retraite en fin de saison, la pression sera sur Bagnaia, qui aimerait bien être le successeur d’«El Doctor» dont le dernier des sept titres mondiaux remonte à 2009.

«L'objectif sera de se battre pour la victoire afin de garder le championnat ouvert jusqu'au bout», a annoncé l’Italien, qui conserve mathématiquement un espoir de sacre mais doit compter sur au moins deux scores vierges du Français de 22 ans au cours des trois dernières courses.

Sauf que Fabio Quartararo n'a jamais abandonné cette saison. Mieux, il est le seul à avoir «scoré» lors de chacun des 15 GP disputés. Espérons que ça dure.