OM-PSG : les retrouvailles entre Jorge Sampaoli, Lionel Messi et Angel Di Maria

Le Classique OM-PSG, dimanche en Ligue 1, marquera les retrouvailles entre Jorge Sampaoli, d’un côté, et Lionel Messi et Angel Di Maria, de l’autre, trois ans après l’énorme déception de la Coupe du monde 2018 avec l’Argentine.

Ils s’étaient quittés après une lourde élimination en huitièmes de finale du Mondial en Russie, battus par la France au terme d’un match complètement fou (4-3).

La fin d’une époque pour certains joueurs de l’Albiceleste mais aussi d’une ère qui avait pourtant bien commencé avec un entraîneur aux idées qui plaisaient à tout le monde.

Après ce fiasco, Jorge Sampaoli, lâché par ses joueurs au début de compétition, a été limogé et certaines révélations sont sorties dans la presse. Notamment une sur un épisode entre le technicien et Lionel Messi. Lors du match décisif contre le Nigeria, le sélectionneur débordé, aurait demandé à «La Pulga» quoi faire. Des images qui ont fait le tour de la planète et discrédité le statut de sélectionneur.

Si Messi n’a jamais évoqué ce sujet, c’est Angel Di Maria qui s’en est récemment pris à Sampaoli. «Je ne sais pas ce que je peux vous dire (sur lui), car la vérité est que ça a très bien commencé et mal fini, avait confié le joueur du PSG à la presse argentine. A chaque fois qu’il venait à Paris, il me disait qu’il y avait Leo (Messi), moi et les autres. Il me traitait comme si j’étais l’un des meilleurs mais après un seul match il m’a laissé sur le banc pendant la Coupe du monde (2018), sans explication. C’est une personne très étrange. Il a très bien commencé avec tout le monde et a très mal terminé avec tout le monde. C’était dommage parce que c’était la dernière Coupe du monde de Masche (Javier Mascherano), et ça a fini par se passer de la pire des manières.»

Depuis, Jorge Sampaoli a rejoint l’OM et Lionel Messi et Angel Di Maria ont décroché la Copa America cet été avec l’Argentine.