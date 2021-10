Le clasico Barcelone-Real Madrid, 10e journée de Liga : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Il est l’un des matchs les plus regardés au monde. Et le clasico de la 10e journée de Liga, ce dimanche, entre le FC Barcelone et le Real Madrid au Camp Nou ne devrait pas échapper à la règle. Voici le programme TV complet.

Les amateurs de football seront servis, ce dimanche, avec de nombreuses affiches à travers l’Europe. La première d’entre elles sera le choc espagnol sur la pelouse du Barça. Le premier depuis de longues années sans Lionel Messi, qui a rejoint le PSG et sera à Marseille pour le Classique de Ligue 1 dans la soirée.

Même sans l'Argentin, ce Clasico ne manquera évidemment pas d’enjeux d’un côté comme de l’autre. Auteurs d’un début de saison laborieux, les hommes de Ronald Koeman pourraient s’offrir un succès de prestige et l’entraîneur néerlandais, très contesté, un peu d’air. Les Catalans pourraient également passer devant leurs rivaux madrilènes au classement en cas de victoire.

Pour sa part, le Real Madrid aura l’occasion de prendre la tête en attendant le résultat de la Real Sociedad en déplacement dans la soirée sur la pelouse de l’Atlético Madrid. Et le club madrilène pourra encore compter sur un Karim Benzema en très grande forme, avec 11 buts et 8 passes décisives en 11 matchs en club cette saison. Et l’attaquant tricolore pourrait se servir de cette rencontre pour marquer des points dans la course au Ballon d’or.

Programme TV

Barcelone-Real Madrid

10e journée de Liga

Dimanche 24 octobre

A 16h15 sur beIN SPORTS 1