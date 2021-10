OM-PSG : les compositions probables des deux équipes

Un Classique électrique. L’OM et le PSG se retrouvent, ce dimanche, au Vélodrome en clôture de la 10e journée de Ligue 1, pour un choc très attendu. Et les deux équipes seront au complet pour ce grand rendez-vous.

Si dix points séparent les deux clubs au classement, cette rencontre promet d’être passionnante entre Paris, qui a remporté neuf de ses dix matchs de championnat mais qui peine à être convaincant dans le jeu, et Marseille, emmené par Jorge Sampaoli et beaucoup plus séduisant. Et l’entraîneur argentin pourra compter sur toutes ses forces vives pour espérer décrocher un succès de prestige à domicile.

Sa formation devrait se présenter en 3-2-4-1 avec Pau Lopez titulaire toujours au détriment de Steve Mandanda et une défense composée de William Saliba, Duje Caleta-Car et Luan Peres. Valentin Rongier et Boubacar Kamara sont attendus devant l’arrière garde olympienne, alors que Mattéo Gendouzi et Dimitri Payet seront positionnés un cran plus haut. Sur les côtés, des doutes subsistent à droite entre Ünder Cengiz, longtemps incertain, et Pol Lirola, mais aussi à gauche entre Gerson, Konrad de la Fuente et Bamba Dieng. Arkadiusz Milik sera, lui, aligné seul à la pointe de l’attaque.

Le PSG et Mauricio Pochettino pourront également compter sur un effectif au complet. Et le coach argentin devrait aligner en grande partie son équipe type. Keylor Navas est pressenti pour garder la cage parisienne, même si au nom de l’alternance Gianluigi Donnarumma pourrait prendre place dans le but. La défense sera composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos et Kimpembe. La seule incertitude concerne le côté gauche, où Abdou Diallo est en balance avec Juan Bernat et Nuno Mendes.

Marco Verratti et Idrissa Gueye évolueront dans l’entrejeu derrière les «quatre fantatisques» Angel Di Maria, Neymar, remis de sa blessure aux adducteurs, Lionel Messi et Kylian Mbappé en très grande forme ces dernières semaines. Et tous espèrent poursuivre la série d’invincibilité du PSG au Vélodrome, où le club de la capitale n’a plus perdu depuis dix ans. Mais les Marseillais ne l’entendent pas de cette oreille.

La composition probable de l’OM

Lopez

Saliba, Caleta-Car, Peres

Rongier, Kamara

Ünder, Guendouzi, Payet, Gerson (ou Dieng ou de la Fuente)

Milik

La composition probable du PSG

Navas (ou Donnarumma)

Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo (ou Bernat ou Mendes)

Verratti, Gueye

Di Maria, Messi, Neymar

Mbappé