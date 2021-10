Photo : la statue complètement manquée de Mike Tyson à Las Vegas

Elle mesure près de trois mètres. Une statue en bronze en l’honneur de Mike Tyson a été révélée, en fin de semaine, à Las Vegas. Mais elle est loin de ressembler à l'ancien boxeur américain et a été très largement critiquée.

Mike Tyson avait fait le déplacement pour découvrir cette statue en son honneur. Et il a tenu à remercier son ami Richie Palmer, qui est à l’origine de cette attention. «Je connais Richie depuis mon adolescence, nous avons toujours été proches. Je suis vraiment touché, merci Richie», a-t-il déclaré poliment.

Pourtant, la ressemblance avec l’ancien champion du monde des poids lourds n’est pas frappante. Si le tatouage tribal figure bien sur le visage de Tyson, c’est à peu près tout ce qui permet de reconnaître le célèbre boxeur, qui a mis un terme à sa carrière en 2005. Pour le reste, il n’y a rien de vraiment ressemblant avec «Iron Mike».

Mike Tyson unveiling a statue of himself in Vegas, complete with face tattoo… pic.twitter.com/WWk1XoYzSv

Ce qui a valu de nombreuses critiques et moqueries sur les réseaux sociaux. Certains ont même fait le parallèle avec le buste de Cristiano Ronaldo, qui avait été très largement moqué il y a quelques années pour sa ressemblance plus qu’approximative avec le quintuple Ballon d’or portugais. Chacun pourra se faire son idée avec les photos de la statue de Mike Tyson ou en se rendant directement à Las Vegas, où elle restera exposée.

Iron @MikeTyson just unveiled his statue at @ResortsWorldLV





Come see it for yourself in front of @MulberryStPizza @FOX5Vegas pic.twitter.com/naPCsZVcvu

— Feven Kay (@Feven_Kay) October 22, 2021