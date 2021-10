Boxe : Mike Tyson bientôt face au youtubeur Logan Paul ?

Mike Tyson va bien combattre à nouveau en exhibition en 2022. Et l’ancien boxeur professionnel devrait être opposé au youtubeur Logan Paul ou à son frère Jake.

Après avoir brillamment réussi son retour sur les rings en novembre 2020 contre Roy Jones Jr, «Iron Mike» est très attendu. Alors que tout le monde pensait le voir contre Evander Holyfield, pour une trilogie après 1996 et 1997, ou Lennox Lewis, pour une revanche de 2002, c’est finalement contre un adversaire inattendu qu’il devrait remettre les gants.

Selon plusieurs sources, Mike Tyson aurait opté pour Logan Paul, le youtubeur qui est sorti d’un nul contre Floyd Mayweather récemment. Avant cela, il s’était incliné face au rappeur KSI pour ses débuts en boxe. Le combat pourrait avoir lieu en février 2022.

Si beaucoup critiquent le fait que Logan Paul et son frère Jake se soient lancés dans la boxe sans expérience et à des fins financières, Mike Tyson a toujours indiqué qu’il trouvait l’initiative bonne et qu'elle permettait d’ouvrir la boxe anglaise au grand public.

