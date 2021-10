Manchester United : Zinedine Zidane bientôt sur le banc pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer ?

Ole Gunnar Solskjaer l’a reconnu lui-même. Manchester United a «touché le fond», dimanche, lors de la débâcle à domicile contre Liverpool (0-5). Une humiliation qui place un peu plus l’entraîneur norvégien sur un siège éjectable. Et le nom de Zinedine Zidane revient du côté d’Old Trafford pour lui succéder.

Avant même la débâcle face aux Reds, Ole Gunnar Solskjaer était déjà dans une position inconfortable à la tête des Red Devils. Et ce revers n’a pas arrangé sa situation. Bien au contraire. L’ancien attaquant, qui refuse d’«abandonner», est de plus en plus contesté et ses jours semblent plus que jamais comptés. D’autant que cette déroute est intervenue une semaine après le revers à Leicester (4-2) et que Manchester United, qui reste sur quatre matchs sans victoire en Premier League (3 défaites, un nul), pointe à la 7e place du classement à 8 points du leader Chelsea.

Face à cette situation, les dirigeants mancuniens pourraient rapidement trancher dans le vif et remercier Ole Gunnar Solskjaer. Et pour lui succéder, ils songeraient à Zinedine Zidane. L’ancien meneur de jeu tricolore est libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière et fait office de candidat idéal. Et il aurait un soutien de poids en la personne de Cristiano Ronaldo, qu’il a côtoyé pendant plusieurs saisons au Real. Le Portugais ferait le forcing depuis plusieurs jours pour voir «Zizou» s’asseoir sur le banc d’United.

Reste à savoir si le Ballon d’or 1998 pourrait se laisser tenter par l’aventure dans le nord de l’Angleterre. Car il serait toujours autant déterminé à l’idée de succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du monde au Qatar l’an prochain. En cas de refus, Manchester United pourrait alors se tourner vers Antonio Conte, qui a également l’avantage d’être libre et, au contraire de Zidane, de bien connaître le championnat anglais pour avoir entraîné Chelsea pendant deux saisons (2016-2018).