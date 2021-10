PSG : Encore décevant contre l’OM, Neymar pourra-t-il retrouver son meilleur niveau ?

Neymar n’est que l’ombre de lui-même en ce début de saison. Comme souvent depuis l’entame de cet exercice, le Brésilien a été l’auteur d’une prestation décevante, pour ne pas dire insignifiante, dimanche soir, lors du Classique contre l’OM (0-0). Cette triste performance ne fait que renforcer les interrogations sur sa capacité à retrouver son meilleur niveau.

Les statistiques ne mentent pas. Et elles sont accablantes pour le n°10 parisien. En huit matchs joués toutes compétitions confondues cette saison sous le maillot du PSG, Neymar n’a délivré que deux passes décisives et inscrit qu’un seul but. Et encore, il a été marqué sur pénalty face à Lyon mi-septembre (2-1). C’est peu. Beaucoup trop peu pour un joueur de son standing et très loin de ses standards depuis son arrivée dans la capitale à l’été 2017.

Au gré de ses nombreuses blessures et de sa forme physique fluctuante, son influence n’a d’ailleurs cessé de diminuer au fil des années avec Paris pour être pratiquement inexistante ces dernières semaines. A l’image de sa copie rendue au Vélodrome, où il a manqué tout ce qu’il a entrepris. Pourtant positionné dans un rôle de meneur de jeu qu’il affectionne, l’ancien barcelonais s’est fait remarquer par ses nombreuses pertes de balle (16) et son incapacité à faire la différence par ses dribbles.

Une lassitude mentale

Certes, il n’était peut-être pas à 100% en raison d’une gêne à l’adducteur qui l’avait contraint à renoncer au match de Ligue des champions en milieu de semaine contre le RB Leipzig (3-2), mais cela est une récurrence de plus en plus inquiétante pour le natif de Santos, qui peine à recouvrer son véritable niveau et remonter la pente. Reste à savoir s’il y parviendra.

Sur ces dernières sorties, les doutes sont légitimes, même s’il ne faut jamais enterrer les joueurs de son talent. D’autant qu'à 29 ans, Neymar, qui a exprimé ces dernières semaines une certaine lassitude mentale, a encore de belles années devant lui pour redevenir ce joueur insaisissable et capable de faire basculer un match à lui tout seul. A condition que sa vie privée et ses écarts ne viennent pas lui gâcher la fin de sa carrière. Comme d’autres Brésiliens avant lui.

Il peut en tout cas toujours compter sur le soutien de ses coéquipiers et de son entraîneur Mauricio Pochettino, qui s’est montré en conférence de presse satisfait de la performance de son joueur à Marseille. Des déclarations qui étaient sûrement destinées à protéger son numéro 10 face aux critiques devenues de plus en plus insistantes. Mais sa patience pourrait très vite atteindre ses limites. Surtout si Neymar ne corrige pas très vite le tir.