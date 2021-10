Boxe : Tyson Fury à la retraite dans «deux ou trois ans» d’après sa femme

Tyson Fury pourrait mettre un terme à sa carrière de boxeur professionnel d’ici à deux ou trois ans d’après une interview accordée par sa femme.

Nouveau détenteur de la ceinture WBC des poids lourds et surtout invaincu en 32 combats chez les professionnels, le «Gypsy King» règne sur la catégorie même s’il lui manque encore l’unification de toutes les ceintures pour être l’incontesté champion.

Ce qui pourrait être son dernier défi car selon les déclarations de sa femme, Tyson Fury pourrait bientôt prendre sa retraite. «Je pense que pour lui-même, il combattra probablement encore quelques années, a expliqué Paris Fury à TalkSPORT. Il a 33 ans maintenant, je pense qu'il continuera peut-être jusqu'à ses 35.»

Présente depuis toujours à ses côtés, Paris Fury, qui a le droit à des interprétations de tubes par son mari après chaque combat sur le ring, espère qu’il n’ira pas jusqu’à la quarantaine. «Je sais que Wladimir (Klitschko) et d'autres ont tenu jusqu'à la quarantaine, mais faut-il continuer jusqu'à ce que vous perdiez ? Je ne sais pas, moi je n'aimerais pas voir ça pour Tyson. Je n'aimerais pas qu'il continue indéfiniment car il y aura toujours quelqu'un qui sera plus jeune et plus frais...», a-t-elle poursuivi.

Elle a également confié son espoir de ne pas voir l’un de ses six enfants suivre les traces de leur père. «Pour le moment, aucun ne semble vouloir être boxeur, mon fils aîné veut faire de la lutte, ma fille aînée a dit qu'elle voulait faire de la danse, maintenant elle veut gérer sa propre entreprise, sourit-elle. (...) Mais je ne pense pas que j'apprécierais, a avoué Paris Fury. J'ai regardé Tyson depuis mon plus jeune âge et il a toujours dominé la scène. Mais observer votre garçon monter dans les rings et être frappé, je ne peux pas l'imaginer. (...) Je pense que le jour viendra. Sur six enfants, l'un d'entre eux se lancera sûrement, mais je ne sais pas ce que cela me fera.»

